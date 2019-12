Positano. I 100 anni di Nonna Rosa, il 4 gennaio tutti invitati a casa sua per i festeggiamenti

Positano, costiera amalfitana. Lo scorso 26 dicembre Rosa Celentano, del quartiere Liparlati, ha compiuto 100 anni circondata dall’amore della sua famiglia. Questa sera nonna Rosa aspetterà in casa con i suoi cari l’arrivo del 2020 ed invita tutti, parenti ed amici, per il pomeriggio del prossimo 4 gennaio a casa sua per festeggiare alla grande un compleanno così importante. Con lei ci saranno le figlie Elisabetta, Elena, Olga, Iolanda, i nipoti ed i pronipoti e si spera tantissime altre persone per dimostrarle l’affetto che Rosa si è conquistata negli anni grazie alla sua dolcezza e bontà.