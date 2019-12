Pontecagnano Faiano, Litoranea off-limits: piove sul bagnato

PONTECAGNANO FAIANO – Il maltempo ha flagellato la litoranea di Pontecagnano. La forte mareggiata ha reso completamente impraticabile, nel tratto bagnato dal mare, la Strada provinciale 175, che ieri mattina si presentava coperta da sabbia e detriti di ogni genere. Il tratto percorribile dal Villaggio del Sole sino all’altezza del ponte Asa, ieri non poteva essere attraversato dalle auto. Proprio quel tratto più esposto al fenomeno dell’erosione, che negli ultimi anni ha spazzato via enormi quantitativi di sabbia. Il forte vento ha fatto il resto, causando danni alle strutture. Ieri mattina il mare si infrangeva ancora sulla strada. Sul posto gli agenti della polizia municipale, guidata dal comandante Franco Lancetta, per effettuare un primo sopralluogo. Interpellati gli uffici preposti della Provincia di Salerno per ripulire la strada e consentire il ripristino della normale circolazione, ma non è stato possibile per via della mareggiata ancora in atto. Un’ulteriore tegola sulla testa di operatori e commercianti, già danneggiati dal provvedimento della Provincia, che ha deciso di effettuare delle indagini sulla staticità del ponte sul torrente Asa, chiudendolo. «Indagini dovute – dicono residenti e commercianti – ma nei fatti ci penalizzano nella vita di tutti i giorni. La viabilità alternativa bypassa la zona con riflessi negativi sulle nostre attività. Non si vedono neanche i clienti abituali. Ci sembra di vivere un incubo dal quale non si riesce ad uscire. La mareggiata ha ulteriormente gettato benzina sul fuoco».

Emanuela Anfuso LA CITTA