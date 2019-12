Pompei, tremendo incidente in zona Tre Ponti: muore 24enne di Boscoreale

Tremendo incidente a Pompei, località Tre Ponti, nella serata di ieri. L’incidente è avvenuto proprio su una strada molto nota dagli abitanti del posto, in quanti vi si verificano diversi incidenti: stiamo parlando dell’incrocio tra via Arpaia e via Tre Ponti.

Qui, appunto, si sono scontrati ieri uno scooter e un’automobile. Un impatto molto violento che ha visto il giovane alla guida del motociclo sbalzato via: Francesco Staibano è morto sul colpo. Il ragazzo, 24 anni, originario di Boscoreale, Comune confinante con Pompei, lascia una moglie e due figli.

Francesco era a bordo del veicolo con un amico, che attualmente versa in gravi condizioni. Non è in pericolo di vita, invece, la donna che era al volante dell’automobile, una Lancia Musa. Ancora sono da accertare le cause che hanno portato al terribile scontro.

Le Forze dell’Ordine hanno proceduto in serata ad effettuare i vari controlli e rilievi.

Scioccata l’intera comunità di Pompei, come quella di Boscoreale.