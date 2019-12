Pompei. Arrestato un 30enne, deposito di bombe e droga nel garage

A Pompei, è stato arrestato un 30enne per possesso di materiale esplosivo e droga a fini di spaccio. Nel suo garage nel rione Ponte Persica, infatti, conservava 616 ordigni artigianali e 640g di marijuana. Dopo aver accertato il grande pericolo dovuto alla facilità con cui il materiale avrebbe potuto esplodere, l’area è stata messa in sicurezza e l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.