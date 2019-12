Polisportiva Vico Equense Basket: arriva la prima sconfitta stagionale

Era un banco di prova quello che ha affrontato la Polisportiva Vico Equense, sabato sera, nella trasferta di Salerno. Avversaria la Hippo Basket che aveva 2 sconfitte all’attivo ma contro le altre due rivali per la lotta al titolo. La partita si dimostra subito nervosa, con entrambe le squadre che partono un po’ confuse in attacco trovando poco la via del canestro. La partita è molto combattuta e le squadre si trovano praticamente sempre punto a punto fino a metà secondo quarto quando i locali riescono a piazzare un mini break che li porta avanti. All’intervallo lungo il vantaggio della Hippo Basket è di 6 punti sul 33-27. Nella terza frazione partono ancora meglio i salernitani che provano a chiudere quanto prima il match arrivando fino a 10 punti di vantaggio. Con una tripla di Vitale parte, però, il contro break firmato poi da 7 punti consecutivi di Palombo che riportano la partita in perfetta parità. Da qui inizia, ovviamente, una mini partita di 10 minuti carica di tensione dove ogni possesso può fare la differenza. La Polisportiva ci prova in tutti i modi ma i locali sembrano averne di più tanto da essere comunque sempre in vantaggio. 3 triple quasi consecutive riportano Salerno avanti ma la Polisportiva non molla e riesce a ritornare fino al -3 senza però riuscire a compiere il sorpasso decisivo. Al termine di una combattutissima partita il punteggio è di 68-64 per i salernitani.

A fine partita le parole di coach Orazzo: “Abbiamo sbagliato completamente l’approccio alla gara, anche perché reduci da una brutta settimana di allenamenti e alla fine giocato una partita troppo nervosa. Un dato esemplifica il tutto, aver tirato i tiri liberi con percentuali non superiore al 30%. Ciononostante siamo stati in partita fino alla fine e con un po’ di fortuna potevamo anche portarla a casa.

Non abbiamo iniziato bene il ciclo di partite che ci diranno effettivamente dove possiamo arrivare, ma abbiamo già subito un’occasione per riprenderci alla grande ospitando domenica la imbattuta e favorita alla vittoria finale Pall. Antoniana “

Parla anche il vice capitano Vitale: “Personalmente credo che la partita è stata persa per due motivi fondamentali: difesa e tiri liberi. Abbiamo difeso come sappiamo fare solo in alcuni momenti della partita e abbiamo sbagliato troppi tiri liberi che, nelle partite punto a punto, fanno la differenza. Ho disputato una buona partita in attacco ma sono stato il primo a difendere un po’ troppo molle concedendo vari canestri dalla media distanza e di sicuro questo deve essere oggetto di lavoro da parte mia. Sono sicuro che ci alleneremo duramente in questa settimana per cercare il riscatto domenica contro gli amici di Sant’Antonio Abate”.

L’appuntamento per domenica è, come sempre, alle 18:30 al palazzetto. Ospite la Pallacanestro Antoniana, unica squadra ancora imbattuta nel girone B del campionato di promozione. Servirà una gran spinta dagli spalti per superare tutti insieme l’ostacolo e ripartire con una bella vittoria.