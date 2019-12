Piano di Zona S2, rimane aperta la Manifestazione di interesse per gli enti interessati alla formazione sul Reddito di Cittadinanza

Il Piano di Zona S2 Cava de Tirreni-Costiera amalfitana informa che è sempre possibile aderire alla Manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature per l’inclusione a catalogo di percorsi di Formazione Professionale in stretta correlazione con il tessuto produttivo e le esigenze occupazionali locali.

L’Ambito S2, infatti, sostiene la partecipazione ai percorsi inclusi nel catalogo mediante l’erogazione di voucher a favore dei potenziali destinatari individuati all’interno della procedura di presa in carico della misura Reddito di Inclusione- Reddito di Cittadinanza.

La principale finalità della manifestazione di interesse è la presa in carico dei cittadini a cui è stato riconosciuto l’inserimento nella misura REI- RdC, mediante l’acquisizione di competenze specifiche ad alto assorbimento occupazionale nei settori produttivi corrispondenti alla vocazione territoriale dell’Ambito S2 Cava de’ Tirreni Costiera Amalfitana, ad elevato tasso di disoccupazione e bassa istruzione e della formazione.

Possono presentare domanda per l’inserimento dei corsi nel Catalogo di offerta formativa dell’Ambito S2:

a) gli istituti statali e non statali, fondazioni, consorzi aventi sede operativa e formativa nel territorio dell’Ambito S2;

b) le Istituzioni, statali e non statali, di Formazione professionali di vari indirizzi, compreso Artistica e Musicale site nel territorio dell’Ambito S2;

I Corsi di Formazione Professionalizzante erogati dai soggetti proponenti dovranno prevedere quali destinatari finali i giovani e gli adulti che fanno parte di nuclei familiari rientrati nella misura REI- RdC, vale a dire cittadini che intendono riqualificare o specializzare la propria posizione all’interno di uno specifico settore del mercato del lavoro o reinserirsi con l’acquisizione di nuove competenze. Per accedere ai percorsi di formazione professionalizzante i requisiti di accesso richiesti potranno essere:

– licenza elementare o medie inferiori;

– Diploma di istruzione secondaria superiore;

– Laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99;

– Laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004;

Le domande per l’inserimento dei corsi nel catalogo per percorsi formativi potranno essere consegnate al protocollo del Comune Capofila sito a piazza Abbro, 1, in un plico chiuso riportante la dicitura: “CATALOGO DI OFFERTE FORMATIVE – DOMANDA”. L’accesso al catalogo rimane aperto e viene rinnovato ogni tre mesi. Il Catalogo sarà aggiornato a breve.

All’indirizzo www.pianodizonas2.it è possibile consultare il testo completo della Manifestazione di interesse ed i relativi allegati.

Si ricorda, inoltre che il prossimo 17 dicembre il Piano di Zona S2 Cava Costiera amalfitana– Comune Capofila Cava de’ Tirreni, procederà alla programmazione della Terza Annualità del Terzo Piano Sociale Regionale anno 2018-2019 con un incontro di Concertazione Territoriale al quale sono invitati a partecipare gli Enti di formazione.