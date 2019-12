Piano di Sorrento. Viviamo la favola del Natale a casa di Sheila

Gentile redazione di Positano News,

Mi chiamo Sheila Di Martino, sono una ragazza di Piano di Sorrento e vi scrivo per invitarvi a vivere la “favola del Natale” . Si tratta di una scenografia natalizia che realizza mia nonna ogni anno con tanto amore e fantasia, per regalare un sorriso e un po’ di spirito natalizio a chiunque passi d’innanzi alla sua porta. Tra alberi di Natale, regali e letterine, varcando la porta di casa ci si sente di nuovo bambini, e sembra quasi che Babbo Natale in persona, quello vero intendo, sia lì a parlarti per augurarti buon Natale. Un “piccolo” momento da vivere con gioia e spensieratezza, e da condividere con gli altri. Per godere appieno dell’atmosfera, qualora lo voleste, vi invito con affetto a passare di sera, al Parco Primavera, in Via Legittimo n°8, scala S4, Piano di Sorrento

sign. Coppola Concetta in Del Santo.

Cell:3803049032

Vi ringrazio per la vostra attenzione e sperando in una vostra risposta, vi saluto con affetto.