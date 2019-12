Piano di Sorrento. Via Lavinola, il sindaco Iaccarino chiede un milione di euro alla Regione Campania. Disagi per Arola e la Penisola. Per Via Lavinola, strada di sbocco dalle zone alte di Vico Equense per Positano e la Penisola sorrentina, ma anche strada alternativa in caso di blocco della Statale 145, sono stati richiesti 990 mila euro. Il sindaco Vincenzo Iaccarino la ha indicata fra le prime emergenze , con Marina di Cassano, Via Pontecorvo e gli alberi, a seguito del maltempo. La cosa dovrà essere valutata a Napoli, intanto il tempo passa e i disagi aumentano in particolare per Alberi a Meta dove si è riversato parte del traffico che utilizzava Via Lavinola. Un traffico che in primavera sarà sicuramente insostenibile, tanto è che il sindaco Peppe Tito ha già annunciato una ZTL e un senso unico a scendere da Alberi, mentre per salire si dovrà andare a Seiano.