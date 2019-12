Piano di Sorrento. Via al concorso “Gratta e Vinci” dell’Ascom: 23.000€ in palio

È ufficialmente partito il concorso “Gratta e Vinci” dell’Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Piano di Sorrento. Fino al 5 gennaio chiunque sceglierà le attività carottesi per il proprio shopping potrà vincere buoni spesa per un montepremi complessivo di 23.000€, di cui 18.000€ spendibili in tutti i negozi aderenti e 5.000€ spendibili esclusivamente presso il supermercato TreEsse, main sponsor dell’iniziativa. Il Concorso si inserisce nell’ambito delle attività natalizie organizzate dai commercianti con il patrocinio del Comune di Piano di Sorrento e in collaborazione con la Pro Loco. «Siamo pronti ad accogliere famiglie, clienti e turisti in un clima caloroso, a misura d’uomo, tipicamente natalizio – dichiara il Presidente della Confcommercio locale Gianluca Di Carmine – con l’intento di far apprezzare la nostra città tra le strade preparate a festa e le nostre vetrine.