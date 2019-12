Piano di Sorrento. Nel centro storico della città, in Via San Michele, dei grossi pezzi di intonaco si sono staccati dalla parete di un antico edificio precipitando sulla sede stradale. Per fortuna al momento del crollo non passavano né auto né persone. La strada è stata transennata per la messa in sicurezza e sul posto sono presenti i volontari della Protezione Civile.