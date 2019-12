Piano di Sorrento – Sant’Agnello. Auguri per i suoi novant’anni a nonno Nello

Caro nonnino, sembra incredibile ma oggi compi 90 anni! Oltre al fatto che ne dimostri almeno 20 in meno nell’aspetto, è il tuo spirito ad ingannare ancor di più: hai l’entusiasmo e la forza di un ragazzino e osservarti ogni giorno è strepitoso. Sei per noi un modello da seguire e una fonte di grande ispirazione. Vorremmo diventare come te un giorno e come te essere forti, positivi, ed inarrestabili . Ti vogliamo un bene grande almeno quanto la tua età!

Novanta anni sono quasi un secolo: un traguardo davvero invidiabile che siamo felicissimi di festeggiare con te. Altri cento di questi giorni!

Auguri a nonno Nello, da tutti i suoi figli, nipoti, pronipoti, generi e nuore: più bello, sereno e vitale che mai. Buon compleanno da parte di tutti noi