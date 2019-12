Piano di Sorrento. Questa sera Clizia Fornasier premiata “Stella per i giovani 2019”

Clizia Fornasier a Piano di Sorrento. Col suo esordio letterario «È il suono delle onde che resta», Clizia Fornasier è la «Stella per i giovani 2019». Appuntamento questa sera, alle ore 20:00 presso la Cappella dell’Oratorio di San Nicola, con l’autrice, nell’ambito del festival nato con l’obiettivo di avvicinare le esperiemze di giovani e di personaggi pubblici. I divi più amati sotto i riflettori in una «serata evento» per ascoltare storie di chi ha inseguito un sogno, di chi ce l’ha fatta, di chi non ha mai mollato, di chi non è sceso a compromessi.

Una Stella per i Giovani nasce dalla voglia di avvicinare le esperienze, non solo di fede, di personaggi cd. “pubblici” messi a confronto con i più giovani. I divi più amati dello spettacolo, del cinema, del teatro e dello sport sotto i riflettori in una «serata evento» per ascoltare storie di chi ha inseguito un sogno, di chi ce l’ha fatta, di chi non ha mai mollato, di chi non è sceso a compromessi, e infine di chi le ha provate tutte per riuscire, ma senza abbandonare la propria terra d’origine.