Piano di Sorrento, Protezione Civile: pronti 30 mila euro per piano emergenza comunale

Pronti 30 mila euro da parte della Regione Campania per aggiornare il piano di emergenza comunale della Protezione Civile di Piano di Sorrento. Una splendida notizia, riportata dai colleghi di Agorà. I fondi, difatti, serviranno per adeguare il piano alle direttive regionali. Tra le altre cose, è previsto l’acquisto di mezzi e strumenti necessari a fronteggiare l’emergenza.

Queste le parole dell’assessore Pasquale D’Aniello: “Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto che ci permette di implementare ed i perfezionare l’organizzazione del servizio adeguandoci alle linee guida della Regione Campania. L’Ufficio e i volontari sono sempre più impegnati a rendere efficiente il piano di interventi previsti perché si tratta di un obiettivo di primaria importanza”.

Ricordiamo che il piano di protezione civile recepisce il programma di previsione e prevenzione ed è lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio. Ha l’obiettivo di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita” civile” messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici. È un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi. Anche le esercitazioni contribuiscono all’aggiornamento del piano perché ne convalidano i contenuti e valutano le capacità operative e gestionali del personale. La formazione aiuta, infatti, il personale che sarà impiegato in emergenza a familiarizzare con le responsabilità e le mansioni che deve svolgere in emergenza.