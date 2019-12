Piano di Sorrento. Pronta la tombolata di beneficenza dell’Epifania da Zio Sam

La location del ristorante Zio Sam ormai è ben nota, così come la splendida terrazza che affaccia sulla nostra costiera e parte del Golfo di Napoli, con il Vesuvio in bella vista. Sala interna di grandi dimensioni, che si presta al meglio ad eventi e cerimonie: Zio Sam, infatti, è ormai arcinoto per i suoi pranzi e cene di Capodanno, Pasqua e ferragosto, spesso con menù fissi, ottima musica e la magica accoglienza che non manca mai.

Come se non bastasse, il ristorante si cimenta anche nell’organizzazione di eventi di beneficenza in occasione delle festività natalizie.

Infatti è tutto pronto per la tombolata dell’Epifania: sono aperte le prevendite per richiedere la cartella al costo di 15€ che comprende due estrazioni, pizza, bibita e dolce.

A coronare questa magnifica serata anche l’immancabile “Canzone de lo Capo d’Anno” intonata per portare gioia e allegria e festeggiare l’inizio dell’Anno Nuovo.

Il cordialissimo ed accogliente staff di Zio Sam vi attende dunque il 6 gennaio alle ore 19:00, per trascorrere una serata differente dalle altre, all’insegna del divertimento con musica e buon cibo.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto alle popolazioni bisognose in Africa.

Il ristorante Zio Sam, ricordiamo si trova in Via Caposcannato, 1 a Piano di Sorrento. Ed è disponibile per info e prenotazioni ai contatti: 081 533 3472 – 3345218515