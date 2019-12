Piano di Sorrento. Polemiche sui “ritardi” sulle luminarie per Natale, botta e risposta su Facebook

Piano di Sorrento. Polemiche sui “ritardi” sulle luminarie per Natale su facebook . Una volta le luminarie di Natale venivano allestite o per l’ Immacolato o subito dopo, ora prima Salerno, con “Luci d’ Artista” , poi Sorrento , hanno anticipato di molto, a Piano un commerciante ha protestato con un video che ha provocato una marea di commenti e accuse come avviene di solito sui social network e l’intervento del portavoce del sindaco Vincenzo Iaccarino che ha rigettato “.. serie di accuse molto gravi nei confronti del Sindaco e dell’Amministrazione dimostrando, innanzitutto, di non conoscere le azioni sin qui poste in essere per la riqualificazione urbana, civica, culturale e turistico-commerciale della Città dopo anni di degrado nei quali neanche una voce si è alzata a denunciare vergogne e inadempienze perpetrate ai danni della pubblica amministrazione in un silenzio complice.

Se il problema sono le luminarie natalizie, ebbene, nello spazio di qualche giorno saranno allestite dovendo l’Amministrazione ottemperare a obblighi che, purtroppo, possono anche comportare ritardi che certamente non sono voluti..” Intanto proprio ieri è stato presentato il programma natalizio e per l’ Immacolata le luminarie, come da tradizione, oramai superata dagli “anticipi” di altre città. In effetti le lamentele ci sono state a Piano per i “ritardi” ma anche in altri paesi , fra cui Sorrento e Salerno, per gli “anticipi” e le spese…