Ieri sera in Piazza Cota sono approdati gli artisti del Bus Theater in vista dell’evento Giornate di Volontariato organizzate dal centro CSV di Napoli in collaborazione con il Comune di Piano di Sorrento. Positanonews ha intervistato il magnifico team del Bus Theater composto per lo più da giovani di grande prospettiva, come Ilaria Cecere, per metà agerolese. “Il progetto nasce da tanti anni di sogni, progettualità, idee ed incontri tra amici di scena e di vita. Tutto è nato anche grazie al sostegno del Comune di Agerola che ha creduto in questo progetto ospitandoci per due anni.” Queste la parole del magnifico staff del bus Theater.

Cos’è il BusTheater

Il Bus Theater è un autobus a due piani che si trasforma in un grande teatro viaggiante. Produce, crea e distribuisce spettacoli teatrali, musicali, performance di nuovo circo. Un crocevia dove si avveri l’avventura del viaggio, la straordinarietà dell’incontro e la magia del teatro. Un teatro che raggiunge i centri storici come le zone periferiche delle città o delle campagne, i luoghi non battuti dai circuiti tradizionali e le aree sprovviste di strutture adeguate.

Video Sara Ciocio