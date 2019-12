Piano di Sorrento, parti instabili e fessurazioni: il Comune ordina sgombero fabbricato ai Colli

Un fabbricato che presenta diverse problematiche strutturali e così il Comune di Piano di Sorrento si attiva immediatamente per farlo sgomberare. Alcuni giorni fa è stato eseguito un controllo dal tecnico comunale, in servizio di porta reperibilità, insieme al personale del Comando Polizia Municipale, presso una proprietà di Via Colli di Fontanelle.

Celermente è stata emanata un’ordinanza di eliminazione pericolo emessa con la quale si intimava ai comproprietari degli immobili di provvedere ad effettuare dei lavori di messa in sicurezza. Nella fattispecie, veniva chiesto di rimuovere parti instabili e foriere di possibile crollo, interessanti l’intero tratto di muratura contenimento;

di effettuare opere necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’intero tratto di muratura contenimento, al fine di eliminare definitivamente il pericolo sulla medesima strada e a tutela della pubblica e

privata incolumità ed infine effettuare tutte le necessarie verifiche tese ad accertare l’idoneità statica del fabbricato.

Ai proprietari era fatto obbligo di far pervenire all’Ufficio Tecnico Comunale idonea certificazione di eliminazione del pericolo, a firma di tecnico abilitato, che asseveri la cessazione del pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità. Ciò non è avvenuto, e quindi il Comune si è attivato con ordinanza di sgombero totale dell’intero fabbricato.