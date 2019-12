Piano di Sorrento, mercoledì Seminario sulla qualità del mare sorrentino

Mercoledì 4 dicembre, ore 15, si terrà un seminario sulla qualità del mare del litorale Sorrentino, presso la Sala Consiliare del Comune di Piano di Sorrento. Si tratta di un seminario (di aggiornamento professionale e non di tipo politico), di elevato valore scientifico, organizzato dall’Associazione Ingegneri della Penisola Sorrentina nell’ambito delle iniziative per il nostro territorio.

Non è previsto un pubblico dibattito, ma ovviamente qualche domanda tecnica agli esperti è probabile che possa essere posta. Un evento di interesse anche per i non tecnici che abbiano a cuore le sorti del nostro litorale.

Queste le personalità che saranno presenti:

Ing. Sergio Burattini: Presidente A.I.P.S.

Prof.Ing. Edoardo Cosenza: Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli

Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina

Moderatore: Ing. Antonino Fiodo: Vice Presidente A.I.P.S.

– Ing. Andrea Palomba: GORI s.p.a.

“La gestione del sistema fognario della Penisola Sorrentina e gli impatti sulla qualità delle acque di balneazione: interventi di miglioramento programmati ed eseguiti”

– Ing. Gianfranco Favali: Responsabile dell’Ufficio processi della Veolia Water Technologies Italia s.p.a.

“Un bilancio sui primi anni di esercizio dell’impianto di depurazione di Punta Gradelle”

– Prof. Ing. Francesco Pirozzi: Ordinario di Ingegneria sanitaria ed ambientale “La gestione complessa degli impianti di depurazione delle acque realizzati con tecnologie innovative”

– Prof. Ing. Maurizio Giugni: Ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

“La gestione dei sistemi fognari misti e separati e le problematiche connesse”

– Prof. Giovanni Fulvio Russo: Ordinario di Ecologia nell’Università di Napoli Parthenope

“Lo stato del mare della baia di Sorrento in relazione all’apporto di nutrienti provenienti dagli scarichi urbani ed all’immissione in mare delle acque di dilavamento”

– Avv. Luigi Stefano Sorvino: Commissario Straordinario ARPA Campania

“ Il ruolo dell’Agenzia nei controlli e monitoraggi sulla gestione della rete fognaria, degli

impianti di depurazione e della qualità delle acque del mare”