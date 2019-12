Piano di Sorrento. Luminarie natalizie, riflessione del consigliere comunale Salvatore Mare

Una riflessione del consigliere comunale di opposizione del Movimento Cinque Stelle Salvatore Mare a proposito delle luminarie natalizie.

Piano di Sorrento – Le luminarie natalizie sono al palo.

Forse il cittadino ha cattiva memoria ma, seppure in ritardo confrontandoci ai feudi limitrofi, rispetto lo scorso anno l’illuminazione è stata installata prima; non solo, considero che rispetto l’albero cosiddetto antenna-vodafone e la piazza felliniana (sic), negli anni ci sia stata una evoluzione progressiva.

Allora, cosa voglio significare con luminarie al palo?

Letteralmente, al palo, all’unico elemento di sostegno installato, posto al lato opposto dell’incrocio del Corso Italia con Piazza della Repubblica.

Sarà frutto di sobrietà, di parsimonia nella spesa, nonostante i 48.556 euro?

Finora non mi sono mai espresso in termini puramente estetici giacché ciascuno è dotato di gusto proprio, fatto sta però, che le luminarie sono state erette fissandole da un lato ai lampioni della pubblica illuminazione, e dall’altro ai balconi o comunque agli edifici dirimpettai. In altri tratti, magari più difficoltosi come in quello sul corso fra piazza delle Rose e le Cavottole, si è preferito non coprire l’intera sede stradale, installando un decoro a bandiera solo su un lato.

In sostanza Piano di Sorrento è forse l’unico comune d’Italia (ma non poniamo limiti, tantomeno geografici), dove si «illumina l’illuminazione»; ne trovo sgradevole l’effetto, poiché l’illuminazione pubblica stradale mortifica quella della festività, mitigandone o confondendone l’effetto ottico. Ci sono poi anche altri aspetti da non sottovalutare circa eventuali responsabilità; presumo che l’ente abbia acconsentito all’installazione sui propri pali, quindi ipotizzo ci sia manleva per eventuali danni.

Comunque l’opera, nel momento in cui scrivo, è ancora in itinere; vi posto quindi quanto previsto dal capitolato, ponendo risalto che ancora una volta la prima traversa di via San Michele, per intenderci quella trafficata dai tanti pedoni che tagliano fra le due piazze, delle Rose e Cota, non è presa nemmeno in considerazione; lì, in pieno centro storico, proprio ‘mmiezo Caruotto.

In conclusione, considerando il miglioramento, auspico che non si ripeta quanto accaduto lo scorso capodanno con la piazza principale al buio…