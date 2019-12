Piano di Sorrento, intrusi nell’ex clinica San Michele: chi sarà mai?

Intrusi nell’ex clinica San Michele di Piano di Sorrento. A rivelarlo è Charly 57. La struttura di via Carlo Amalfi sarebbe stata violata da individui ancora non identificati.

“Da qualche giorno mi sono arrivate diverse segnalazioni che di Notte l’ex Clinica ha ospiti che scavalcano dal muretto la recinzione -spiega Charly 57- se qualcuno ha notato qualcosa di particolare può mettersi in contatto con i Carabinieri 112 o la Polizia di Stato di Sorrento 113. Ps Oggi 8.12.2019 ho fatto comunicazioni anche alle autorità competenti. La telecamera Comunale è oltre il cancello diretta verso via Bagnulo, quindi non parliamo di video sorveglianza”.

La clinica, ricordiamo, è chiusa dal 2012. Questa estate erano circolate voci, non confermate, di un possibile acquisto della struttura da parte di Aponte.