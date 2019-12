Positanonews ha intervistato, alla piscina del Camping due Pini di Piano di Sorrento, il grande Michele Maresca, campione d’Italia nel 2000. Dopo il recente successo al 6° Torneo Flegreo tenutosi alla piscina del PalaTrincone di Monterusciello, Michele si pone come obiettivo il voler intraprendere nuove sfide, per superarsi di volta in volta.

Al suddetto torneo, ricordiamo, Michele ha siglato il nuovo record europeo nei 200 dorso categoria m85 con il tempo di 4’00″07 e il record italiano nei 50 dorso con il tempo di 54″37. Un bel risultato per la piscina dei campioni dei “Nuotatori del Golfo” nel Camping dei Pini.

Maresca è simbolo di uno sport che a Piano ha tanti campioni da Barbara Lang, ideatrice dei Master, a Flavio Kessler, ai tanti giovani emergenti formati da una scuola fatta di persone oneste, serie e professionali.

Qual è il tuo segreto? “Il mio segreto è innanzitutto di essere in salute ed anche la fede, con nostro Signore che ci assiste dall’alto”- queste le parole di un campione che continua ad essere motivo di orgoglio per tutta Piano di Sorrento e Penisola Sorrentina. Complimenti vivissimi da tutta la redazione di Positanonews.