Piano di Sorrento. Incidente sul Corso Italia: coinvolto uno scooter

ANTEPRIMA POSITANONEWS. Incidente sul Corso Italia a Piano di Sorrento, nell’intersezione dopo il supermercato TreEsse. Da pochi secondi si è consumato un sinistro che ha visto coinvolti una vettura ed uno scooter. Non siamo a conoscenza dell’esatta dinamica dell’incidente, ma possiamo affermare con sicurezza che questo tratto ha visto il consumarsi di molti episodi del genere, anche con gravi feriti. Probabilmente, il conducente dell’automobile, nel tentativo di svoltare a sinistra non ha notato lo scooter che sopraggiungeva, travolgendolo al momento della manovra.

Positanonews ha denunciato diverse volte che le strisce continue costringono le automobili a svoltare all’ultimo momento, invece anticipando la linea tratteggiata, le vetture possono prima portarsi sul lato sinistro della carreggiata per poi compiere l’operazione di svolta. Le responsabilità saranno accettate da chi di competenza ed auspichiamo in interventi affinché vengano prese misure di sicurezza per evitare queste vicende che si verificano spesso.

Ad avere la peggio sicuramente chi era alla guida del due ruote ma entrambi i coinvolti sembrano essere fortunatamente illesi.