Importantissime le Giornate di Volontariato a partire da questa mattina a Piano di Sorrento, che, come illustra la referente del CSV Napoli, si pongono l’obiettivo di riflettere su alcuni temi fondamentali come l’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali.

Anche il Presidente dell’Ascom Confcommercio Piano di Sorrento, presente in Piazza Cota. Di Carmine illustra l’importanza di Piano che affonda le sue radici proprio nel commercio, soprattutto in vista del concorso in atto che premia coloro che scelgono questa città per fare acquisti e shopping. Inoltre Di Carmine ricorda che questa sera ci sarà una zeppolata ed una street band che percorrerà le strade di Piano per poi esibirsi in piazza.

Infine anche le parole del Sindaco Vincenzo Iaccarino, anch’egli presente a questo importantissimo evento delle Giornate di Volontariato, che ricorda un calendario natalizio ricco di eventi. A comunciare dalle Chiese di Mortora, Trinità, San Michele Arcangelo ed i Sacramentini, fino ad arrivare alla cultura del Museo George Vallet a Villa Fondi, con un’innovativa mostra multimediale dei reperti archeologici rinvenuti in località Trinità che risalgono a fine anni ’90 e inizio anni duemila.

A Piano di Sorrento si preannuncia un Natale ricco di magnifiche iniziative ed eventi, caratterizzati da qualità, accoglienza e cultura che sempre ha contraddistinto il paese della Penisola.