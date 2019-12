Piano di Sorrento, frana in via Petrulo, località Trinitá

Piano di Sorrento – Poc’anzi in via Petrulo, località Trinitá, é crollato un muretto. Dalle immagini possiamo notare che i detriti hanno invaso la strada e per gli abitanti delle zone limitrofe è quasi impossibile accedere alle proprie abitazioni. Sul luogo si sono recati gli uomini della Protezione Civile e degli altri enti competenti. Al momento non sembrano esserci feriti nonostante l’ingente danno. Seguiranno aggiornamenti.