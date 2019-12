Piano di Sorrento. Crollano altri mattoni in Via Cavoniello, massima attenzione

Piano di Sorrento Lo scorso 28 novembre, a causa del maltempo, si era verificato il crollo di materiale tufaceo da un tratto di muratura sulla sede stradale di Via Cavoniello, precisamente nel tratto sottostante il Parco Arancia in Via dei Platani.

Il Comune, considerata l’esistenza di un pericolo per la circolazione pedonale e veicolare, decise di istituire il divieto di transito per tutti i veicoli ed i pedoni nella zona interessata, al fine di consentire i lavori di messa in sicurezza provvedendo a transennare l’area oggetto di crollo.

Ed oggi altri mattoni sono caduti dallo stesso muro costituendo un rischio per l’incolumità. Si raccomanda quindi di prestare la massima attenzione a pedoni e motorini, considerato che spesso le transenne poste a segnalazione del divieto esistente vengono arbitrariamente spostate per poter passare incuranti del pericolo.

(foto di Charly 57)