Piano di Sorrento, crolla parte di un’abitazione: l’appello di una famiglia sgomberata

Abbiamo deciso di accogliere, come spesso accade, un appello disperato di una famiglia di Piano di Sorrento, la quale si è trovata obbligata ad abbandonare la propria abitazione dopo il crollo di un’ala della stessa. Questa è situata ai Colli e nei giorni scorsi vi avevamo già parlato dell’ordinanza emessa dal Comune di Piano di Sorrento.

A fine novembre, era stato eseguito un controllo dal tecnico comunale, in servizio di porta reperibilità, insieme al personale del Comando Polizia Municipale, presso la proprietà di Via Colli di Fontanelle. Successivamente al sopralluogo, era stata emanata un’ordinanza di eliminazione di pericolo con la quale si intimava ai comproprietari degli immobili di provvedere ad effettuare dei lavori di messa in sicurezza.

Erano stati individuate diverse fessurazioni e parti instabili in pericolo di crollo. Pochi giorni più tardi, ecco l’ordinanza di sgombero.

Stando a quanto ci raccontano i diretti interessati, della famiglia farebbero parte due minori e una persona diversamente abile. Il Consigliere di Minoranza Salvatore Mare è intervenuto, cercando col sindaco Iaccarino una sistemazione per almeno una settimana. “E’ una situazione difficile – ci racconta il primo cittadino – Ci siamo attivati per sistemare la famiglia momentaneamente, ma l’ipotesi che si paventa è che i minori vengano affidati ad una casa famiglia e la persona diversamente abile i un altro centro. Sarebbe smembrata una famiglia”.

Facciamo, quindi, nostro l’appello di Salvatore Mare e del sindaco Iaccarino: troviamo a questa famiglia una sistemazione!