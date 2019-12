Piano di Sorrento. Comunicato stampa PianoForte, solidarietà ad Eduardo Pentangelo

Comunicato stampa PianoForte:

Appare necessario esprimere la massima solidarietà nei confronti del dott. Eduardo Pentangelo, storico commerciante di Piano di Sorrento, nonché esponente del direttivo della ASCOM di Piano di Sorrento. Nel contempo è d’obbligo stigmatizzare l’atteggiamento eccessivo ed intimidatorio della amministrazione comunale e del suo Sindaco contro un cittadino/esercente che ha commesso l’unico “peccato” di aver espresso una sua personale opinione critica nei confronti dell’operato del Sindaco. Critica magari non condivisibile, ma di certo non aggressiva e dai toni pacati, che forniva una valutazione di carattere personale ad un dato di fatto obiettivo, quale il ritardo nella predisposizione degli addobbi Natalizi.

Critica condivisa da molti cittadini silenti.

La reazione, assolutamente non proporzionata e spropositata appare al limite dall’essere antidemocratica. Invece di paventare denunce, di additare e di diffondere velate minacce, era auspicabile un chiarimento sul motivo del lamentato ritardo, era preferibile esprimere la motivazione di una presunta scelta politica. Come la sana politica dovrebbe fare, sempre.

L’atteggiamento di lesa maestà avuto dal Sindaco, peraltro simile a quello mostrato in altre circostanze, denota una carenza di predisposizione all’ascolto ed una incapacità di sostenere il confronto e soprattutto l’inattitudine alla elaborazione di una valida motivazione a supporto di una scelta politica.

Segno di debolezza e di carenza di una linea politica.

La prevaricazione deve essere sempre condannata ed il cittadino deve potersi sempre sentire libero di esprimere la propria opinione e di contribuire, attraverso il confronto civile, alla crescita del paese.

Movimento politico PianoForte