Piano di Sorrento. Cittadinanza onoraria a Liliana Segre: l’unanimità del Consiglio Comunale

Già tempo fa si discusse ampiamente sulla concessione della cittadinanza onoraria a Piano di Sorrento per Liliana Segre, nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e testimone attiva della Shoah. Ora il consiglio comunale di Piano di Sorrento ha approvato all’unanimità la mozione presentata dall’opposizione. L’iniziativa è stata formalizzata sulla base di un documento sottoscritto dalla rappresentanza sindacale unitaria e votato dall’assemblea dei dipendenti comunali.

“Il Consiglio comunale – spiega Monia Cilento, leader della minoranza – ha approvato senza esitazioni la predisposizione degli atti necessari per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, in segno di riconoscenza e ammirazione per il suo impegno e per il suo messaggio contro l’odio e l’indifferenza”. “Abbiamo accolto positivamente la proposta – sottolinea Marilena Alberino, capogruppo di maggioranza – per esprimere un messaggio forte contro i rigurgiti di discriminazione e odio di qualunque natura”.