Piano di Sorrento. A causa delle forti piogge salta un tombino sul Corso Italia, massima attenzione

Piano di Sorrento. A causa delle forti piogge che si stanno abbattendo sulla città un tombino si è rialzato al centro della sede stradale del Corso Italia, all’altezza della caserma dei Carabinieri. Invitiamo a prestare la massima attenzione nel circolare in zona poiché l’acqua che fuoriesce dal tombino unita a quella presente sul manto stradale nasconde il pericolo alla visuale. E’ opportuno, come sempre in casi di forte maltempo, limitare la velocità al fine di non causare pericolo a se stessi ed agli altri.