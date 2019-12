Piano di Sorrento, arriva il menù di Capodanno di Zio Sam!

Si avvicina l’ultimo giorno di questo 2019 e non c’è modo migliore di festeggiarlo dal grande Zio Sam, ristorante divenuto una vera e propria istituzione in Penisola Sorrentina.

Il cenone del ristorante di Piano di Sorrento è un vero e proprio richiamo alla tradizione. Come potete vedere in foto, la proposta è davvero fantastica: tra gli antipasti troviamo gli immancabili salumi della casa, la mozzarella di bufala, il provolone del Monaco; eccezionale il primo piatto, ovvero raviolone con funghi porcini e scampi; per secondo arista di maiale con patate e piselli e frittura di pesce. Per finire, frutta, dessert e l’immancabile cotechino con le lenticchie. I prodotti, ricordiamo, sono per gran parte a chilometro zero: Zio Sam, infatti, rispetta non solo le stagionalità, ma assicura la freschezza dei prodotti.

Insomma, un Capodanno diverso, all’insegna del cibo genuino e delle sane ricette della tradizione campana.

Il finale di serata sarà indimenticabile: lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte sarà ben visibile dalla splendida terrazza che affaccia sulla nostra costiera e parte del Golfo di Napoli, con il Vesuvio in bella vista! Sarà veramente un fine anno magico!

La location, ricordiamo, è accogliente e super spaziosa, proprio adeguata a situazioni di questo tipo.

Trovi Zio Sam in Via Caposcannato 1, Colli di San Pietro – 80063 Piano di Sorrento.

Info e contatti al numero 081 533 3472 .