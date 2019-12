Il camper della salute di Cecilia Coppola, attualmente situato in zona macello, comando dei vigili urbani, deve essere spostato, ragion per cui non avrebbe più alcuno spazio disponibile dove sostare a Piano di Sorrento. Si apre, dunque, un appello per chiunque dovesse avere uno spazio coperto sufficiente per questo camper, la cui esistenza è fondamentale, in quanto con il suo utilizzo sono state fatte migliaia di visite.

Il problema è lo spazio al coperto, non disponibile al Macello, l’amministrazione Iaccarino lo tiene senza problemi allo scoperto, e continuerà a tenerlo, ma non purtroppo al coperto come chiede Cecilia Coppola per evitare deperimento.