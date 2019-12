Piano di Sorrento. Ancora senza casa la famiglia che rischia di essere smembrata, Mare rinnova l’appello

Piano di Sorrento. Una famiglia, sgomberata da un’abitazione pericolante, cerca disperatamente casa per Natale.

Dopo le recenti piogge e un muro di contenimento crollato, il Sindaco con l’ordinanza n.164 del 29 novembre scorso, ha intimato lo sgombero di un’abitazione pericolante; per la famiglia Rossi (n.d.r. nome fittizio) che l’occupava, la situazione è divenuta drammatica poiché sostanzialmente, senza un tetto sicuro, potrebbe vivere il Santo Natale separata.

Della vicenda sono stato allertato da un attivista il 4 dicembre scorso, il quale telefonandomi, mi avvertì dello sgombero critico che la Polizia Municipale avrebbe effettuato la mattina successiva.

Immediatamente contattai il dr. Gennaro Izzo dei servizi sociali di Piano di Sorrento e dopo una riunione fuori programma con il sottoscritto, il Sindaco Iaccarino e il com.te Galano, si venne a capo della situazione trovando una sistemazione temporanea per la famiglia presso il Monastero delle Suore Riparatrici.

Oltre papà, mamma e i due figli entrambi minorenni, vivono questo disagio anche una zia invalida al 100% e la sua badante.

Per rientrare nella loro abitazione, dovrebbero mettere in sicurezza l’intera area, ricostruendo e consolidando il muro perimetrale in parte franato; la disponibilità economica per sostenerne i costi cospicui non c’è e l’unica loro chance per restare uniti, è trovare un appartamentino in fitto.

Si, restare uniti, giacché il comune può farsi carico sia dei minori, sia della zia con disabilità, ma affidandoli a centri specializzati che spezzerebbero la famiglia in tre.

Nessuno vorrebbe dare in affidamento seppur temporaneo i propri figli, faccio quindi appello al buon cuore di chi può, non si cerca la carità, ma l’affitto di un alloggio, anche temporaneo, nell’attesa di trovare una soluzione.

È Natale, abbiamo l’occasione per onorare questa festività, tutti dobbiamo fare qualcosa affinché gli si dia un senso e non sia solo un’occasione consumistica; tutti dobbiamo fare qualcosa per essere e sentirci comunità.