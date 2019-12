Piano di Sorrento. Prevenzione e Sicurezza. Ancora pericolo in Via Cavoniello, passaggio da Via dei Platani ed a salire dal Corso Italia per la caduta di mattoni e pietre verificatasi nel pomeriggio di oggi. Anche se da settimane le transenne, poste dopo il primo crollo verificatosi lo scorso 28 novembre, sono state spostate persiste il divieto di transito per pedoni e scooter. Si invita a prestare la massima attenzione.

(foto di Charly 57)