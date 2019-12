Piano di Sorrento, alla Marina di Cassano incombe la minaccia scogliera

Salvatore Mare di Piano di Sorrento scrive riguardo la minaccia della scogliera che sovrasta Marina di Cassano:

“Un’altra minaccia incombe sulla vivibilità e sul futuro del borgo di Marina di Cassano.

È notizia di questi giorni che la Regione Campania finanzierà i lavori, quantificati in circa 8 milioni di euro, della scogliera prospiciente il lato a ponente della spiaggia di Caterina, quindi nel Comune di Sant’Agnello.

Il Sindaco Piergiorgio Sagristani è raggiante e preannuncia che a breve partirà la gara d’appalto. A quanto riportato, avrebbe detto che Sant’Agnello finalmente avrà un approdo turistico, dove potranno trovare spazio anche un numero maggiore di imbarcazioni dei cittadini.

La domanda lubrana, è scontata nella sua immediatezza: «Come giungeranno questi nuovi ulteriori “utenti” all’approdo santanellese»?

Chiaro che in fase progettuale del nostro porto turistico non si sia tenuto conto delle infrastrutture, per cui l’unica via d’accesso è attraverso le rampe di Cassano e il conseguente attraversamento di tutto il borgo marinaro.

Quindi è palese che il progetto riguardi in parte sostanziale il comune di Piano di Sorrento, poiché ci si troverà ad affrontare un numero ancor maggiore di presenze anche solamente in transito, ripetendo in sostanza quel che avviene in modo molto più precipuo per le arterie cittadine.

Non è possibile considerare a convenienza (di chi?) dove il territorio è comprensoriale e dove feudale; tutto ciò dovrà essere necessariamente tema da affrontare politicamente e non solo per la prossima campagna elettorale carottese.

La mia sensazione è che finora chiunque si sia succeduto nell’ufficio del secondo piano di Piazza Cota, abbia ben badato a non alzare la voce, limitandosi a curare il proprio orticello, magari piantando fiori invece di ortaggi.

Considero che attualmente, senza altre implementazioni portuali, la situazione è già critica, seppur come confermatomi dai residenti, questa estate è andata un po’ meglio, nel senso che ad agosto la presenza della Polizia Municipale è stata più puntuale, visti gli stanziamenti governativi “spiagge sicure”, con i quali si è riusciti a pagare gli straordinari ad agenti che non avevano solo il borgo da pattugliare, quanto nemmeno potevano ridursi a svolgere il mero compito di parcheggiatori.

Se finora ha regnato l’arte dell’improvvisazione, nell’attesa di un intervento esterno che fortunatamente lo scorso anno s’è concretizzato, abbiamo la necessità di programmare nell’immediato la prossima estate, quindi le domande che pongo sono necessariamente sempre le stesse:

A che punto è la ZTL? Ci sono progetti per la mobilità sostenibile (ascensore, mezzi collettivi, courtesy car) per questo borgo dagli equilibri così delicati? Siamo quindi ancora nel campo del po’ vedimmo o finalmente quest’anno riusciremo a vedere operativa la Zona a Traffico Limitato, così come richiesta dai cittadini, sul modello Marina Grande di Sorrento?

Nel mio piccolo quale forza consiliare di minoranza della minoranza, porterò nuovamente la questione al vaglio del Gruppo di lavoro Emergenza Traffico, affinché si possa interloquire con i residenti e i vari operatori commerciali, e si trovi una quadra soddisfacente per tutti.”

Salvatore Mare