Il Piano Pizzeria Lucia perde 1-0 a Rovigliano. Una sconfitta pesante e fortemente contestata

Il Real Rovigliano batte 1-0 il Piano Pizzeria Lucia e consolida il primato in classifica.

Partita molto maschia ed equilibrata. Nel primo tempo, i costieri si rendono pericolosi su palle inattive. Insidiose le punizioni di Beato e Marciano: la prima parata dall’estremo difensore, la seconda di poco fuori.

I padroni di casa rispondono cercando per lo più la conclusione dalla distanza. Al 30′ abilissimo Pollio a deviare in angolo un tiro destinato sotto la traversa. Gli ultimi 10 minuti prima dell’intervallo sono di sofferenza per i Canarini, ma la difesa regge bene e si va in pausa sullo 0-0.

Nella ripresa la sfida diventa molto più ruvida, si lotta su ogni palla e il gioco viene continuamente spezzettato. Le 2 squadre si affidano molto al lancio lungo e impostano la gara più sulla “garra” che sulla tecnica.

Occasioni da segnalare non ci sono, ma all’86’ arriva l’episodio che decide la partita: rimessa laterale per la formazione di casa, mischia in area, l’attaccante fa partire un bolide che si insacca in rete. Sulla traiettoria del tiro c’è un calciatore in palese posizione di fuorigioco che ostruisce la vista di Pollio. L’arbitro convalida la rete e l’episodio scatena veementi proteste da parte dei calciatori del Piano.

I Canarini provano a reagire, ma ormai il cronometro diventa il nemico numero uno. Forcing finale dei ragazzi di Maresca che ci provano fino al triplice fischio.

Finisce 1-0 una partita equilibrata, decisa da un gol irregolare. Una sconfitta che pesa come un macigno e che allontana la vetta della classifica a 11 punti.