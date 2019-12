Il Piano Pizzeria Lucia non muore mai, vittoria epica per 3-2 in doppia inferiorità numerica

Sudore, sacrificio, talento, sofferenza e un pizzico di follia. C’è tutto questo nella vittoria odierna del Piano Pizzeria Lucia, che batte 3-2 il Sant’Egidio Calcio.

Inizio per niente banale al “Comunale”. Al 3′ i Canarini sbloccano subito il risultato. Palla in verticale di Marciano per Arma, che con una giocata si libera del marcatore, serve Cicchiello sul secondo palo che tutto solo deposita in rete.

La reazione ospite è immediata. All’8′ viene assegnato un calcio di rigore al Sant’Egidio che ristabilisce la parità.

Al 13′ l’episodio più controverso del match: Cuccurullo viene espulso con un rosso diretto tra lo stupore generale, in seguito ad un fallo del tutto involontario.

La partita prosegue, ma diventa molto fallosa e nervosa. I padroni di casa patiscono l’assenza a centrocampo e al 35′, su un’azione tutta in velocità, il Sant’Egidio ribalta il punteggio. Bravo nell’occasione il centravanti ad anticipare tutti e raccogliere di destro il cross basso del compagno. Si và negli spogliatoi sul risultato di 1-2.

Nella ripresa i ragazzi di Maresca aumentano la pressione. Pronti via Arma firma il 2-2. Bel lancio verticale di Vanacore, abile Arma a prendere il tempo al difensore e insaccare in rete con freddezza.

Il pareggio non soddisfa i gialloblù, che nonostante l’inferiorità numerica macinano gioco. Al 63′ i Canarini effettuano il controsorpasso: splendido assist di Marciano per Cicchiello, che salta il portiere e fa gol. Doppietta personale per il classe ’96, man of the match della sfida.

Gli ospiti non ci stanno e si riversano in attacco, senza però creare seri pericoli alla porta di Pollio. Il Piano di tanto in tanto cerca di far male in contropiede, ma la stanchezza comincia a farsi sentire.

All’84’ la formazione di casa resta addirittura in 9 uomini: Russo commette fallo e viene espulso per doppio giallo. Gli ultimi 6 minuti più recupero sono di difesa ad oltranza, con tutti gli effettivi dietro la linea della palla.

Al 90′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, i biancazzurri trovano la rete del pareggio. La gioia degli ospiti viene però immediatamente stoppata per una segnalazione di fuorigioco (tra l’altro netto) da parte del direttore di gara.

Il triplice fischio arriva come una liberazione. Il Piano Pizzeria Lucia vince 3-2 e, ancora una volta, in casa fa valere la propria legge, quella della vittoria. Un successo incredibile, molto emozionante, che rilancia in classifica la squadra costiera in zona play off.