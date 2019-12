Penisola Sorrentina. Supermercati Pollio, TreEsse e Netto pronti per il cenone di Capodanno. Pollio apre anche alla Vigilia!

Il supermercato offre un servizio parcheggio e un’area wi-fi free. Puoi scaricare comodamente anche l’App inquadrando il QR Code presente sul volantino, per trovare tutte le offerte e altro sui supermercati.

Qui su Positanonews trovate tutte le offerte della catena di supermercati con le nuove eccezionali offerte valide in queste festività.

Clicca qui per il nuovo volantino del Supermercato Pollio delle offerte valide fino al 6 gennaio 2020, ottime per organizzare al meglio il cenone della Vigilia, il pranzo di Capodanno e, perchè no, anche un bel pranzo all’Epifania.

Inoltre, ecco le aperture straordinarie che estenderanno il tempo in cui il cordialissimo staff sarà a disposizione dei clienti: il 29 Dicembre aperti dalle 8.30 alle 20.30, e la Vigilia di Capodanno dalle 8.30 alle 18.00.

Grazie ad un trentennio di esperienza nel settore alimentare, il Supermercato Pollio riesce sempre a stupire e stare al passo con le esigenze dei clienti, soprattutto con prodotti di alta qualità e primissima scelta.

Tre esse

Corso Italia 357

Piano di Sorrento

Tel. 081 878 1454

Netto

Corso Italia, 178

Sant’Agnello

Telefono: 081 878 1454

Netto

Via Santa Lucia, 15

Sorrento

Telefono: 081 878 1454

Pollio

Via degli Aranci, 157

Sorrento

Telefono: 081 878 1454