Penisola sorrentina. Preghiera per un giovane giovane di un comune vicino a Massa Lubrense sulla Costa di Sorrento , come ha scritto Lello Acone, che sta combattendo una battaglia contro una malattia e da queste pagine voglio lanciare un appello affinche possiamo unirci tutti in una preghiera per Lui e la Sua famiglia (non so chi sia e non ho chiesto) che sta attraversando un brutto momento difficile per la Sua salute, il primo e di preoccupazione, la seconda, nella certezza che la nostra preghiera a Gesù Bambino che tra un po’ rinasce per noi possa rendere veloce la Sua guarigione e possa tornare presto a casa.Insieme alle nostre preghiere del mattino, stamattina, una prghiera per Lui.