Penisola Sorrentina – Napoli. GORI accusata dalla Corte dei Conti: Danni da 423 milioni! L’apertura di Repubblica

L’ente idrico che da Sorrento e Penisola Sorrentina rifornisce Napoli e Salerno nella Provincia, è stato accusato dalla Corte dei Conti ed è finito in primo piano su Repubblica.

L’accusa verte su un danno da 423 milioni di euro nel decennio 2005 – 2015, nei confronti della Regione Campania . La garanzia dell’erogazione del servizio idrico sarebbe costata 50 milioni di euro l’anno. La vicenda riguarda l’area di cui ci occupiamo come Positanonews da Sorrento , Vico Equense a Castellammare di Stabia e Monti Lattari, per cui è di rilievo per i nostri lettori. Lo scoop è di Repubblica faremo ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.