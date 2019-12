In penisola sorrentina controlli dei Carabinieri nel fine settimana, denunciate quattro persone

Durante le attività di controllo dei Carabinieri di Sorrento durante il fine settimane sono state denunciate quattro persone, tutte incensurate, della penisola sorrentina. Si tratta di un 18enne di Meta che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un manganello di legno ed è stato denunciato per porto abusivo di armi. Due 30enni di Massa Lubrense, invece, sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito e dovranno rispondere di guida in stato di ebbrezza. Infine un 20enne di Sorrento è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio essendo stato ritrovato in possesso di un grammo di marijuana ed un bilancino di precisione.