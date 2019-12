Penisola Sorrentina. Attivo un servizio di trasferimento quotidiano gratuito per pazienti oncologici verso gli ospedali di Napoli

ATTIVO UN SERVIZIO DI TRASFERIMENTO QUOTIDIANO GRATUITO PER I PAZIENTI ONCOLOGICI DELLA PENISOLA SORRENTINA VERSO GLI OSPEDALI NAPOLETANI. Il CALT, Centro Assistenza Lotta Tumori con sede centrale presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, associazione di volontariato riconosciuta dalla regione Campania già dal febbraio 1997, ha attivato un servizio di trasporto gratuito per pazienti onco-ematologici della Penisola Sorrentina diretti verso gli Ospedali di Napoli per permettere loro di effettuare le terapie prescritte. Grazie all’ausilio di volontari, dal Lunedì al Venerdì, sarà possibile per i pazienti oncologici della Penisola Sorrentina essere prelevati direttamente dai propri domicili ed accompagnati presso i centri ospedalieri di Napoli permettendo di alleggerire le difficoltà economiche e/o familiari che la malattia comporta. Attualmente sono stati già effettuati numerosi interventi. Presso la Farmacia Elifani di Meta Giovedì 19 e Venerdì 20 Dicembre p.v. si svolgeranno le giornate di informazione e solidarietà a favore del CALT, nelle quali verrano illustrate le caratteristiche del servizio e per ampliare sempre di più questo servizio, facendolo conoscere a quante più persone possibili. Chi lo riterrà opportuno potrà sostenere con il proprio contributo questa lodevole iniziativa a vantaggio di chi presenta difficoltà.