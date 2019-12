Penisola Sorrentina. Ancora caos per i treni: sfiorata la rissa alla stazione di Meta e treno diretto a Napoli torna a Sorrento

Un guasto che ha causato notevoli disagi, quello di ieri a Pioppaino che ha visto i pendolari nel primo treno per Sorrento scendere dai vagoni tramite una scala per dirigersi alla stazione di Via Nocera in attesa del prossimo treno.

Durante l’intera mattina su tutta la linea che collega Napoli a Sorrento si sono inevitabilmente create tensioni, tanto che nella stazione di Meta si è sfiorata la rissa tra un cittadino ed un addetto dell’EAV. I due sono venuti quasi alle mani, con spintoni e epiteti scambiati tra i due.

La giornata di ieri non finisce qui, infatti i pendolari hanno assistito ad un altro inconveniente. Un convoglio partito da Sorrento e giunto a Castellammare, ha invertito il senso di marcia facendo ritorno in Penisola sorrentina. Il tutto senza avvisare i viaggiatori. Si è quindi generato caos a bordo del treno fino a quando non hanno capito cosa stesse accadendo.