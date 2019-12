Pellezzano, rifiuti abbandonati in strada: apparterrebbero a una ditta di pulizie. Gli agenti della Polizia Municipale hanno avviato le indagini sul caso.

Rifiuti a Pellezzano: si indaga su una ditta esterna di pulizie

Incredibile scoperta fatta dalla Polizia Municipale di Pellezzano: gli agenti hanno infatti trovato una discarica di rifiuti abbandonati in strada probabilmente da una ditta esterna di pulizie.

Come riporta “Salerno Today”, il rinvenimento è stato fatto in via Breccia, strada appartenente alla frazione di Capezzano. I sacchetti dell’immondizia sarebbero stati abbandonati dagli addetti e avrebbero agito lungo i margini della strada.

Il comando dei vigili, insieme agli organismi competenti, effettuerà le indagini del caso e verranno emesse apposite sanzioni per le violazioni messe in atto.