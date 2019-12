Peggy Guggenheim a 40 anni dalla scomparsa.

Il 23 dicembre del 1979 a Venezia , moriva Peggy Guggenheim, collezionista e mecenate, pietra miliare nella storia dell’arte moderna. Noi di Positanonews la ricordiamo, come confermano i tanti volumi a lei dedicati, per suoi viaggi in Penisola Sorrentina Amalfitana. Era il 1950, e lei in giro con la madre, arriva a Sorrento , da dove si muove in direzione Pompei e Positano. Trova tutto molto turistico e non di suo gradimento.

