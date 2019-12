Il Papa “Via i cellulari da tavola”

CITTÀ DEL VATICANO L’immagine è quotidiana e piuttosto frequente nelle famiglie italiane all’ora di pranzo o di cena. Con i ragazzini che quando mangiano sbirciando lo smartphone e chattando ogni tanto, sollevando l’irritazione della mamma o del papà. Poi finito di mangiare ed esaurito il tempo di stare assieme, in silenzio ognuno ritorna nel proprio mondo. L’incomunicabilità ai tempi di Internet è il grande paradosso che Papa Francesco ha affrontato ieri, parlando a braccio, nella riflessione che ha anticipato la preghiera dell’Angelus domenicale. «Sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno con il suo telefonino, sta chattando? Un silenzio come fossero a messa». Le parole del pontefice si vanno a sommare al grido dei pediatri che insistono perché i genitori pongano delle regole ai figli sull’utilizzo del cellulare.

LA FESTA

Poco tempo fa la Società italiana di pediatria (Sip) ha diffuso il primo documento sull’uso dei media device nei bambini da 0 a 8 anni. Numerosi studi hanno osservato l’insorgenza di vere e proprie forme di dipendenza che portano a disturbi psicologici, come difficoltà del sonno e di socializzazione, in una età in cui il cervello è ancora in formazione, così come la personalità.

L’occasione per toccare l’argomento è stata la festa della Famiglia di Nazareth. «Gesù, Maria e Giuseppe possono essere il modello di santità per le nostre famiglie». Francesco ha indicato che essere totalmente disponibili alla volontà di Dio è la strada da percorrere tra genitori e figli. E a questi ultimi ha poi rivolto la speciale raccomandazione di riprendere a comunicare. Il Papa non ha mancato di manifestare preoccupazione per la tendenza di tante famiglie alla chiusura, aggiungendo che andrebbero aiutate, probabilmente colpito da tante testimonianze o anche da quello che vede quando va nelle parrocchie o nei venerdì della Misericordia.

Un po’ di tempo fa, andando a visitare la sede romana della fondazione Schola Occurrentes è rimasto colpito: i ragazzi lo aspettavano con il loro entusiasmo e l’immancabile telefonino. Lui stesso, più tardi, ha raccontato che «erano contenti di vedermi, ma pochi davano la mano, la maggior parte stava col telefonino e diceva: Foto, foto, selfie, selfie!». Aggiungendo subito dopo che il loro mondo non può essere disgiunto troppo dal mondo reale. «É grave. Sono giovani virtualizzati. Il mondo delle comunicazioni virtuali è buono ma quando diventa alienante ti fa dimenticare di dare la mano, ti fa salutare col telefonino». Papa Francesco è un grande sostenitore del web e della tecnologia a patto però che non diventi una ossessione, fino a sovrastare i rapporti umani. «Il telefonino serve per comunicare: è tanto bello comunicare tra noi. Ma state attenti, che c’è il pericolo che, quando il telefonino diventa droga, la comunicazione si riduca a semplici contatti. La vita non è per contattarsi, è per comunicare!» .

Franca Giansoldati