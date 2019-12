PALLAVOLO D’ORO NEL MONDO SI CANTA L’INNO DI MAMELI

Conegliano si è imposta in finale battendo l’Eczacibasi Istanbul 3-1 (22-25, 25-14, 25-19. 25-21) mentre Lube ha battuto in finale i brasiliani del Sada Cruzeiro per 3-1 (25-23, 19-25, 31-29, 25-21).

Erano 27 anni che due formazioni italiane non vincevano assieme le due versioni, azzurra e rosa, del Mondiale per club. Giusto così, perché si tratta di realtà che nel volley investono e vincono, e oggi hanno raccolto i frutti del loro lavoro, e dei loro sforzi, conquistando il Mondiale per club donne le Pantere venete e quello per uomini la Lube. In tutti e due casi si sono imposti con il medesimo punteggio, 3-1, Conegliano contro le turche dell’Eczacibasi (ma la vera impresa era stata compiuta ieri, con il successo, ottenuto annullando 9 match point, sulle campionesse uscenti del Vakifbank di coach Guidetti) e Civitanova sul Cruzeiro, filiale pallavolistica della polisportiva fondata dalla colonia italiana di Belo Horizonte che, non a caso, ha la maglia azzurra.