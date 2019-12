In concomitanza della MuseumWeek 2019 il Palazzo Reale di Napoli, direttore Paolo Mascilli Migliorini, propone al pubblico, per la prima volta riunite nella loro sede originaria, tre tele recentemente riscoperte e restaurate di Filippo Palizzi: Maggio!, Il ritorno dalla campagna e Il Riposo di contadini con carro e monaco seduto che ascrive una contadina a consorella, acquistate tra il 1841 e il 1842 dai Borbone, esposte in anteprima durante la visita dei Capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo durante il XIII Simposio Europeo COTEC e in attesa di essere definitivamente collocate nel allestimento delle retrocamere.

I dipinti rappresentano un’importante acquisizione per la cronologia dell’attività giovanile di Filippo Palizzi, costituendo una preziosa aggiunta documentata al suo catalogo e ampliando la conoscenza del corpus pittorico dedicato allo studio dei costumi popolari del Regno di Napoli.

L’esposizione porterà un momento di riflessione soprattutto sulla storia collezionistica delle tre opere. In questa occasione verrà illustrata anche la loro vicenda collezionistica, che dopo la Seconda Guerra Mondiale li ha visti partire in sottoconsegna prima presso Capodimonte, e in seguito divisi tra la Camera dei Deputati e l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Dopo una parentesi espositiva nella città natale dell’autore, per la mostra Dopo il diluvio. Filippo Palizzi, la natura e le arti, le opere sono state riportate nel loro contesto di origine grazie all’impegno e alla volontà della dottoressa Antonella Cucciniello, già direttrice del Palazzo Reale di Napoli e ora direttore del Polo Museale della Calabria .

L’evento rientra tra le iniziative culturali del Polo museale della Campania, diretto da Anna Imponente ed è stato curato dallo staff scientifico del Palazzo Reale: Carmine Napoli, Silvano Saccone, Antonella Delli Paoli, Stefano Gei, Deanna Castino e Vanda Lisanti, con il contributo tecnico di Vincenzo Percich e il supporto amministrativo di Mario Apetino.

I dipinti sono stati restaurati dal Laboratorio di Restauro del Palazzo Reale: Ugo Varriale, Miranda Giovarelli e Francesca Di Martino.