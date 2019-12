Ovazione per Mattarella alla Scala per la Tosca Quasi quindici minuti di applausi per la Tosca di Giacomo Puccini, con la direzione del maestro Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore, che ha inaugurato stasera la stagione del Teatro alla Scala. Al termine dell’omaggio alla compagnia di canto, alcuni spettatori si sono voltati verso il palco d’onore gridando ‘Presidente grazie’, ed è così partito un nuovo applauso rivolto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella.Il presidente della Repubblica Mattarella ha lasciato il Teatro alla Scala, al termine della prima di Tosca, accolto nel foyer dagli applausi del pubblico. “Viva il presidente, bravo”, ha urlato qualcuno.

Il pubblico della Prima della Scala, così come avvenne lo scorso anno, ha tributato una ovazione al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al suo ingresso, con la figlia Laura, nel palco d’onore. Alla fine dell’applauso durato circa quattro minuti, come di consueto, con la sala del Piermarini illuminata e il sipario chiuso, l’orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly ha intonato l’inno di Mameli.

“Non saprei da dove cominciare per fare i complimenti”: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato in questo modo a spiegare alle maestranze della Scala, che ha incontrato durante il secondo intervallo, quanto abbia apprezzato la Tosca che questa sera inaugura la stagione lirica. “Mi è piaciuto tutto” ha detto. Il presidente è andato nella zona dei camerini insieme agli ospiti del palco reale, a guidarli il sindaco Giuseppe Sala e il sovrintendente Pereira. Prima Mattarella ha incontrato gli artisti, il maestro Riccardo Chailly e il regista Davide Livermore a cui ha fatto i complimenti “per una messa in scena straordinaria, capace di innovare rispettando la partitura”. Quando Mattarella è poi arrivato da coristi e musicisti, questi gli hanno riservato un applauso caloroso. Anche a loro ha fatto i complimenti e si è fermato per alcune fotografie. (ANSA).