Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana . Ecco la delibera dell’ASL dopo l’ok della Regione Campania . Pubblichiamo il post del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino .

SI PARTE

Quando sono partito con questa idea nel 2010

me ne hanno dette di tutti i colori ..sei un visionario ..non si farà mai…ecc ecc

NON CI CREDEVA NESSUNO

Oggi voglio dire grazie ai Sindaci e a tutti quelli che hanno creduto in me in questi anni con i fatti, al Direttore Generale dell Aslna3sud ing Gennaro Sosto al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Perché bisogna sempre metterci la faccia le braccia ed il cuore in quello in cui si crede.