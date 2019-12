Ospedale Costa d’ Amalfi senza seconda ambulanza, d’inverno si può anche morire

Ospedale Costa d’ Amalfi senza seconda ambulanza, manca un secondo autista e quindi è come se non ci fosse , come ci hanno scritto ieri i sindacalisti , con un messaggio nella redazione di Positanonews.

Dal 29 novembre l’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, ha disposto la presenza di un solo autista, con due ambulanze, senza reperibilità. Insomma per il 118 a Castiglione di Ravello c’è di fatto una sola ambulanza operativa con autista.

In pratica significa che se l’ambulanza interviene e , mentre interviene, c’è una emergenza, questa può tranquillamente aspettare un tempo indeterminato mentre mandano qualche altra ambulanza . Alla faccia dell’eccellenza della sanità in Campania, d’inverno si può anche morire..